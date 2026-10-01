斷片女主搶狗窩飲狗水！連被都搶埋　拉布拉多委屈睡地板網民笑爆

這天，博主聚會喝多了，回家倒頭就睡，第二天起來後隱隱覺得有些不對勁，於是，便打開了CCTV查看，然後，只覺得天都塌了。



從畫面中可以看到，博主回家後，便一頭扎進了客廳的狗窩裏，霸佔了整張床不說，下一秒，她竟然直接端起了旁邊的狗水碗，喝了起來……狗子呆呆的坐在地上，看起來欲言又止，想說的話似乎有很多。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

從畫面中可以看到，博主回家後，便一頭扎進了客廳的狗窩裏，霸佔了整張床不說，下一秒，她竟然直接端起了旁邊的狗水碗，喝了起來……（抖音@秋天💓）

狗子：遇上這種主人真沒辦法……

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這還不算完，喝完水後，博主便心滿意足的躺進了狗窩裏。擔心自己半夜着涼，直接一把就將狗子身上的毯子拉走，蓋在了身上。狗子這下是徹底沒招了，窩被搶水被搶就連被子也被搶，只能委屈巴巴的睡在地板上……

評論區一整個爆笑：

「我有一次喝多，在狗籠子裏睡一晚，第二天一看監控，我家拉布拉多一臉嫌棄我。」

「我家的喝醉酒了，回來喊狗兒子，抱着狗兒子一頓親。」

「狗：睡我的床，蓋我的被，喝我的水，做個人不好嗎！」

「真別說，狗窩是真好睡。」



嗚嗚嗚~心疼狗狗一秒鐘~哈哈哈！

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