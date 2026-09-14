爺爺免費騎車遛陌生小狗12年　只為撫平心中傷痕　有愛畫面惹淚

一份善意，促成了一段最長久的陪伴！在西安的城牆下，許多路人都看見過這樣一幕：一位爺爺騎着一輛老式的自行車，慢悠悠的穿行在大街小巷，仔細一看，車上面還有兩隻白色的比熊。兩個棉花團都十分乖巧的坐在那裏，咧着嘴露着大大的燦笑，看起來輕鬆又愜意。



許多路人看到後都會下意識以為，這兩隻小狗是爺爺從小養到大的寶貝，但事實上，牠們卻另有主人。12年以來，爺爺不求回報，風雨無阻，幫助狗主人遛狗，而這背後，其實是一段治癒人心的故事。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

兩個棉花團都十分乖巧的坐在那裏，咧着嘴露着大大的燦笑，看起來輕鬆又愜意。（抖音@💡的朋友圈）

爺爺無償騎車遛陌生小狗12年 背後原因令人心碎：

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爺爺之前也養過一隻小狗，被他照顧的很好，他們每天會一起出門散步，享受陽光和美景，共同度過了16年的時間。只可惜，小狗最終還是回到了汪星，爺爺難過極了，心裏空蕩蕩的，久久不能平息。

而也就是在這時，爺爺遇到了小比熊，起初，他只是默默看着發呆，直到有一天，開口詢問了一句狗主人：

我能不能遛下你家狗？

狗主人曾見過爺爺遛狗，便大方同意，就這樣，這段奇妙的緣分就此展開，而這一遛，就遛了整整12年的時間。為了能帶兩隻小狗出門，爺爺特意在自行車上安裝了兩個小筐。

狗主人表示，家裏一共有3只小狗，其實一隻是媽寶女，誰也不跟。而另外兩隻則是父子關係——狗爸爸「燈泡」和狗兒子「鐵錘」會每天跟着爺爺外出。每天早上，爺爺都會準時來到樓下等待，接兩隻小狗出門。

久而久之，牠倆也摸清了規律，會早早趴在門口等待，只要聽到爺爺的呼喚，就會吠叫回應，然後，興沖沖的搖着尾巴奔下樓去，生怕去晚了沒有位置。狗爸爸很喜歡去爺爺家做客，吃奶奶做的食物，慢慢的便養成了白天在那裏生活，晚上再回家的習慣，屬於全托。

爺爺也不怕麻煩，會在中午先將狗兒子送回到主人家，然後，下午再騎過來接，屬於半托。而狗主人的信任，其實也源於許多細節。

狗狗出車禍，爺爺會每天主動去醫院陪護；狗狗喝水嘴巴濕了，爺爺會拿毛巾幫忙擦乾；新冠疫情期間，爺爺會想辦法買雞腿給狗狗吃，就連封路都會隔着板子看望……與爺爺的相遇，狗主人也十分感恩，表示是自己命好。

當有人開玩笑表示：「哈哈哈哈有沒有一種可能他已經覺得這是他的狗，只是晚上在你家睡覺。」

狗主人也是給出了肯定：「本來他的啊，他比我疼這倆。」

還有人表示：「送爺爺一隻小狗呀，兩個好朋狗一起遛。」

狗主人則回覆道：「他不要。」



爺爺拒絕了這份好意，裏面的原因可能有很多，或許，是在擔心自己年事已高，無法給予長久的陪伴，不如就這樣維持現狀。

爺爺靠着兩隻小狗的陪伴，慢慢撫平了心中的傷痕；狗狗擁有了多一份的寵愛，更好的認識了這個世界；狗主人因為這段緣分，相信人與人之間的信任。憑藉着喜愛，堅守了一件小事12年的時間，這世界上最動人的温暖，從不是驚天動地，而是最普通又長久的善意。

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