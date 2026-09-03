狗狗不幸墮水井咬繩自救 快登頂時高興露齒笑 得意忘形連跌4次
撰文：狗與愛的世界
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這天，小狗在門口玩耍時，不慎掉進了水井裏面。主人着急壞了，和其他幾人立馬找來工具，開始救狗。小狗也很聰明，一邊用嘴咬住繩子，一邊用腳牢牢抓緊水桶，十分配合。
本來挺順利的，但每次快要上來時，小傢伙就會突然掉下去，整整持續了4次……剛開始以為小狗可能是沒抓穩，結果後來才發現，原來是底層代碼起了衝突。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小狗你也高興太早了吧：
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每次快要上來時，牠就會不自覺的露出笑容，然後，就這樣毫無徵兆的掉了下去。最後在第5次時，小狗終於是不敢笑了，這才被救了上來……
評論區辣評：
「這麼聰明的狗，好想跟牠做朋友，可是我不會吃屎！」
「這狗子就是太沉不住氣了，覺得快上來了嘴角就壓不住了～」
「狗：今天喝飽了！」
「狗：不是說愛笑的小狗運氣都不會太差嗎？怎麼到我這裏，命運一直打擊我！」
答應我，以後，一定要做一隻高冷小狗！
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