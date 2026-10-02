主人拖地忘把狗廁所歸位！乖巧狗狗硬擠不亂尿　網民讚絕世好狗

網友家的狗狗特別乖巧，會聽指令，每次想上廁所時都會主動跑到寵物廁所去解決。這天，網友拖完地後忘記把廁所從架子下面拉出。



狗狗也不知道究竟發生了什麼，只覺得今天的位置有點擠，但卻還是努力尋找角度，鑽了進去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，網友拖完地後忘記把廁所從架子下面拉出。（抖音＠吾🍓娟兒）

狗狗：今天的廁所有點難上：

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下面空間太小，狗狗鑽來鑽去，好不容易鑽了進去，但左看看右看看，卻始終找不到位置釋放。而就在牠一籌莫展之際，家人終於及時發現，幫了大忙。

評論區也是羨慕哭了：

「以前都是別人家小孩，現在都是別人家貓，別人家狗……」

「真是個好孩子，必須獎勵下！」

「狗狗：爸媽這樣做肯定有他們的道理，我不能隨處亂尿。」

「看了之後又想去打一頓我家狗……」



該說不說，真是養到絕世好狗了啊！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】