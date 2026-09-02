寵物樂園充氣泳池遭狗狗咬爆　網民憑面部表情　神還原涉案真兇

天氣炎熱，一寵物樂園特意安排了一個超級大的充氣泳池讓狗狗們玩水。結果沒想到的是，剛把泳池放滿水後，狗狗們就特別興奮的跳了進去開始撒歡打鬧，其中一隻一個沒注意，竟然直接把泳池咬壞了！



一瞬間，水就蔓延到了整個院子，工作人員也是驚呆了，只能趕緊拿出工具拼命打掃。就這樣，大家一邊打掃一邊玩水，花費了大概兩個小時，終於結束了這場鬧劇……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

評論區網友在猜咬爆泳池的兇手：

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搞笑的是，因為幾隻狗狗的表情各有不同，全網便開始了猜「兇手」的環節，而且，各個都有理有據：

「兇手第一時間都會離開案發現場。」

「牠沒笑，應該是牠幹的。」

「我好像知道是誰咬的了！」

「我賭是牠幹的，因為就牠不笑！」

「我猜就是牠，其他三位都呲個大牙笑的，就牠很緊張的。」

「牠在幸災樂禍的看向兇手。」



後續，「真兇」公布：

真兇露出水面！（抖音@台山市台城九月寵物樂園）

不僅把泳池咬爆，甚至，還想把老抽色狗狗滅口……那可不行，絕對不能讓好狗被冤枉啊！一開始以為是天災，沒想到其實是狗禍啊！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】