柴犬路邊乞求試食麵包　到手後被主人吞落肚　網笑：你才是真的狗

這天，博主帶着自家狗狗出去散步時，遇到了一位端着麵包試吃的小姐姐。狗狗瞬間就被定在了原地，眼睛緊緊盯着盤中美味的麵包，想吃的心已經到達了頂峰。



小姐姐似乎也察覺到了狗狗的意圖，情不自禁露出了笑容。覺得十分可愛，便遞給了博主一塊麵包，表示可以餵給狗狗吃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，博主帶着自家狗狗出去散步時，遇到了一位端着麵包試吃的小姐姐。（抖音@主持人琦軒）

柴犬：幫我聯繫大使館！！！

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好消息：要到麵包了。

壞消息：被人吃了……



鏡頭一轉，博主炫着香噴噴的麪包，徒留狗狗在遠處無所適從，甚至，他還故意呼喚着小傢伙的名字，炫耀着。狗：「我舔着狗臉要，你舔着狗臉吃！」

評論區辣評：

「省流：狗吃了。」

「狗：聯繫大使館通緝他！」

「狗：不能給他，他比我還狗！」

「好消息：狗要到麪包了，壞消息：麪包被狗吃了！」

「小狗兒想要，小狗沒得到...」



見過啃老的，第一次見啃狗的！

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