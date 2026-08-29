柴犬路邊乞求試食麵包 到手後被主人吞落肚 網笑：你才是真的狗
撰文：狗與愛的世界
出版：更新：
這天，博主帶着自家狗狗出去散步時，遇到了一位端着麵包試吃的小姐姐。狗狗瞬間就被定在了原地，眼睛緊緊盯着盤中美味的麵包，想吃的心已經到達了頂峰。
小姐姐似乎也察覺到了狗狗的意圖，情不自禁露出了笑容。覺得十分可愛，便遞給了博主一塊麵包，表示可以餵給狗狗吃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
柴犬：幫我聯繫大使館！！！
+2
好消息：要到麵包了。
壞消息：被人吃了……
鏡頭一轉，博主炫着香噴噴的麪包，徒留狗狗在遠處無所適從，甚至，他還故意呼喚着小傢伙的名字，炫耀着。狗：「我舔着狗臉要，你舔着狗臉吃！」
評論區辣評：
「省流：狗吃了。」
「狗：聯繫大使館通緝他！」
「狗：不能給他，他比我還狗！」
「好消息：狗要到麪包了，壞消息：麪包被狗吃了！」
「小狗兒想要，小狗沒得到...」
見過啃老的，第一次見啃狗的！
【延伸閲讀】狗狗超市狂賒數！熟練自助入貨貴價雞腿 主人被迫付款要「破產」（點擊鏈接看原文）
+5
狗狗食飯嚇到彈開？驚覺尿墊包裝印西摩犬 網笑：似被紙紮人望住狗狗闖禍打碎水杯！心虛轉身假裝看風景 超絕演技企圖萌混過關拉布拉多催飯出奇招！大尾巴狂抽熟睡主人臉頰 網笑其實是被打暈導盲犬入書店被拒以為遭歧視！店員揭真相：保護狗狗免遭惡貓狂揍
【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】