帶狗上山搵羊突遇野生豬獾！忠犬救主反被趕走 網笑：三打白骨精
撰文：狗與愛的世界
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起因是博主家的羊跑丟了，於是便拉着狗子作伴去山上尋找，結果沒想到的是，路上卻遇到了一隻豬獾。博主特別無語，開口吐槽狗子不幹正事好好找羊，反倒和野獸打起來了，趕緊上前驅趕。
誰知，狗子被趕跑後，豬獾立馬調轉方向，衝着博主跑來。他嚇壞了，連連後退，並發出了「哎哎哎」的叫聲。狗子看到主人被攻擊，於是，趕緊上去纏鬥，結果卻又被驅趕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗子上演「三打白骨精」：
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就這樣，狗去咬豬獾，人去攔，豬獾來追人，人又哎哎哎，簡直無解……後來，博主也是將豬獾安全放生，結束了這場鬧劇。
評論區賊無語：
「終於理解孫悟空三打白骨精的感受了。」
「狗：老子幫忙你要叫我滾，不幫你又啊啊啊啊啊啊的叫喚！」
「有意思呀，豬獾打不過個狗，狗打不過你，你又打不過豬獾……」
「狗：臣欲戰死，陛下何故先降！」
「你到底要不要它救你！！！」
「狗：你真狗啊，到底跟誰一夥的？」
狗：請蒼天，辨忠奸！
PS：在野外一定要注意保護自己和狗狗的安全哦！
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