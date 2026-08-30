帶狗上山搵羊突遇野生豬獾！忠犬救主反被趕走　網笑：三打白骨精

起因是博主家的羊跑丟了，於是便拉着狗子作伴去山上尋找，結果沒想到的是，路上卻遇到了一隻豬獾。博主特別無語，開口吐槽狗子不幹正事好好找羊，反倒和野獸打起來了，趕緊上前驅趕。



誰知，狗子被趕跑後，豬獾立馬調轉方向，衝着博主跑來。他嚇壞了，連連後退，並發出了「哎哎哎」的叫聲。狗子看到主人被攻擊，於是，趕緊上去纏鬥，結果卻又被驅趕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

狗子上演「三打白骨精」：

+ 5

就這樣，狗去咬豬獾，人去攔，豬獾來追人，人又哎哎哎，簡直無解……後來，博主也是將豬獾安全放生，結束了這場鬧劇。

評論區賊無語：

「終於理解孫悟空三打白骨精的感受了。」

「狗：老子幫忙你要叫我滾，不幫你又啊啊啊啊啊啊的叫喚！」

「有意思呀，豬獾打不過個狗，狗打不過你，你又打不過豬獾……」

「狗：臣欲戰死，陛下何故先降！」

「你到底要不要它救你！！！」

「狗：你真狗啊，到底跟誰一夥的？」



狗：請蒼天，辨忠奸！

PS：在野外一定要注意保護自己和狗狗的安全哦！

【延伸閲讀】買狗糧送帳篷上大當！拉布拉多獲得mini版後 無奈鄙視臉笑爆網民（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】