主人和狗狗散步累了蹲在路邊　男子以為是乞丐　丟幾個硬幣在狗盆

半夜12點多，博主帶着自家洛威拿散步走累了，就尋思休息一下，然後，她們遇到了一位行跡十分可疑的男子。當時狗狗正在喝水，感受到有人靠近後，立馬抬起了腦袋，回頭張望。



起初，博主並沒有在意，但沒想到的是，男子在旁邊繞了一圈又一圈，時不時駐足停留，然後，往這邊打探着。狗狗水也不喝了，時刻緊貼着主人，特別警惕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

男子時不時駐足停留 最終決定施捨：

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此時的博主有些害怕，便拿着手機一直拍攝，生怕發生什麼危險。然後，離譜的來了，下一秒對方靠近，竟然直接在狗狗的水盆裏放下了幾枚硬幣！「咣噹」幾聲響起，一人一狗都懵逼了，看着碗裏的硬幣不知所措……

吃瓜群眾直接笑瘋了：

「大哥戰勝了恐懼，施捨你幾個鋼鏰。」

「大哥：大半夜的……有個盆……不能吧？她狗養的挺好啊……能嗎？但是……看她蹲路邊……算了，給點吧……」

「大哥溜達幾圈，滿腦子都想的就是：這孩子好可憐啊，這狗好可怕啊，這孩子好可憐啊，這狗好可怕啊……」

「大哥心地善良，多次駐足，最終戰勝對狗的恐懼，把身上的零錢都給你了，甚至這零錢有可能是他剛去雜貨鋪換的。」

「大哥單獨轉悠了好幾圈，最後確定，是一位帶着導盲犬的盲人……」



大哥膽量不詳，但心地善良啊哈哈哈！

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