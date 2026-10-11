主人帶小奶貓見原住民！乳牛貓如殭屍跳出　淡定狸花貓被嚇到重影

最近，刷到一位博主撿到了隻小奶貓。因為她家還有原住民，所以為了讓奶貓儘快融入家庭，主人特地拿着奶貓介紹給原住民認識。



反正見面過程就很平淡，原住狸花看不出高興還是生氣，聞了聞奶貓，然後不感興趣地撤退了。就在網友納悶狸花到底什麼意思的時候，家裏的乳牛貓跟殭屍一樣蹦出來了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一位博主撿到了隻小奶貓。因為她家還有原住民，所以為了讓奶貓儘快融入家庭，人特地拿着奶貓介紹給原住民認識。（抖音@嗨嘍丘丘）

乳牛貓cos殭屍都來了：

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好麼，主角……剛剛登場。乳牛貓：「後生，你看我像不像人？」乳牛這一跳，給我們淡淡的狸花貓都嚇出幸福者退讓，咪都重影了。

有人就說了：

乳牛貓要屍變了，趕快養個米格魯沖沖喜！

博主：我謝謝你啊！哈哈哈哈，誰說世界上沒有完美犯罪的！

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