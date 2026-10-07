流浪貓復刻同類成功路！夜店聽歌爆紅變打卡景點　店家賺錢養毛孩

早前，國外一隻流浪貓「墨菲」討飯討到了酒吧停車場，因為太可憐，被留在酒吧，不僅成為貓圈響噹噹的大咪物，還給酒吧盤成了網紅打卡地。因為咪的職業發展非常好，鼓舞了很多進城打工的貓咪，像乳牛貓「法戈 」，決定復刻墨菲的老路。



法戈去了城市另一端的酒吧街，牠四處閒逛，並不着急決定去哪家兼職，但最近看來，比較pick夜店。據了解，法戈很喜歡夜店的演出，尤其是民謠和氛圍感音樂的演出。在燈紅酒綠的夜店裏，咪得到了精神滿足。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

法戈去了城市另一端的酒吧街，牠四處閒逛，並不着急決定去哪家兼職，但最近看來，比較pick夜店。（Instagram@covsauce）

貓咪也能靠自己賺大錢：

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貓咪喜歡演出，人類喜歡看演出的小貓咪。很快，法戈沒有意外也不出意外的爆火了，法戈成為了酒吧街的網紅小貓。很多人來這裏玩，都是衝着牠來的。咪讓酒吧街強大！

這裏的店家為了更好的照顧小貓，和藝術家合作推出了不同的周邊產品，賺來的錢用來支付咪的體檢生活費用。真的好棒！咪讓人類賺更多的錢，人類讓咪過更好的生活。雙贏！所以說，幸虧小貓咪沒有跟兩腳獸一起競爭崗位，不然人可咋辦呦。

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