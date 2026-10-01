小橘貓到新家嚇壞縮角落　貓奴手織「牛油果床」　竟成心靈避風港

網友在收容所收養了一隻小橘貓，牠十分膽小，有任何風吹草動都會嚇得躲起來。主人也想了很多辦法幫助牠適應環境，但一直都沒有什麼效果。



直到有天，網友打算給小貓鈎織一個巨大的烏龜玩偶，卻意外有用。鈎織前，貓貓就表現出了極大的好奇心，一直圍繞左右。成品龜出現後，小貓特別喜歡，直接睡在上面打盹。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

看着小貓這麼欣賞自己的作品，網友也特別熱情，又給貓咪鈎織了一款牛油果床。

果不其然又得到了小貓的喜愛。因為貓貓很喜歡在鈎織的時候陪伴她，加上牠很愛她的作品。網友的鈎織熱情高漲，開始瘋狂產出。

小貓也在這個過程中變得開朗了起來，現在已經是個「咪模特」了，每次都幫忙展示鏟屎官的新作品，非常可愛~

雖然但是，這位網友的手太巧了！那個牛油果床我也想要啊啊啊啊！

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