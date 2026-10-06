流浪貓避雨遭客戶舉報！律師公會開會逆轉：聘請貓咪為「貓律師」
撰文：貓與愛的世界
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早前，巴西暴雨，一隻流浪貓為了躲雨跑到當地一家律師公會大樓接待處。律所的員工們發現牠後，並沒有驅趕，反正給小貓準備了吃的喝的，還拿了小墊子供牠休息。咪也許是感受到了人們的善意，雨過之後，選擇留在了這裏。
儘管大家都允許貓貓在這裏討生活，但咪依然沒有一個正式的身份。直到有人來這裏辦理業務，發現接待處有貓，十分不滿，就寫了舉報信投訴，稱：律師工會是一個嚴肅的地方，怎麼能讓貓在這裏亂竄呢。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
流浪貓直接變成「貓律師」：
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因為投訴信寫的相當憤慨且義正言辭，律所董事會便召開了一個緊急會議。這場會議並沒有問責，反而成了人譯版的小貓述職大會，董事會決定聘請小貓成為律所的一員，並給咪發了正式的工作證。
小貓名叫「Leon」，成為律師公會接待處的一名律師，兼職接待專員。咪：「叫我貓律，謝謝！」咪有了正式的身份，再沒有客訴了。
不僅如此，小貓律師努力工作也得到了很多人的認可，董事會感激咪的付出，就以小貓的名義成立了一家非盈利的動保組織，來幫助更多「被投訴」的小貓咪們。真爽文劇情：
投訴前：我是亂竄的小貓咪。
投訴後：我是貓律。
小貓律師：「案件受理了，你好，被告！」
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