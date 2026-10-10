流浪貓吵架時橘貓突發變異！直立走向黑貓　網笑：貓咪版湘西趕屍

博主路邊偶遇了兩隻流浪小貓，一橘一黑。兩隻貓似乎是有點不對盤，一直在罵。本以為就是咪咪之間相互拌嘴，誰料到橘貓突然丟失腦細胞，站起來直奔黑貓而去……



走的那叫一個順，堪稱是可觀測宇宙裏最震撼的一次登場！氣勢洶洶，倆貓卻並沒有打起來，反而又進入了僵持狀態。而且橘咪看起來很緊張，一直四處張望，好像很戒備網友，怕他跟黑咪是一夥的。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

博主路邊偶遇了兩隻流浪小貓，一橘一黑。兩隻貓似乎是有點不對盤，一直在罵。（抖音@華森）

小貓咪版的湘西趕屍：

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橘咪：

「剛剛誰我？？？」

「你是不是伸腳絆我了？」



話說回來，有沒有可能是你卡腳了呢哈哈哈哈，可能因為咪的行為太抽象了，網友們也開始惡搞，感覺小貓可以在元宇宙裏永生了。

網民製作的表情包：

「好久不見，我來看看你。」

「Luke，你在哪兒呢？Luke」

「推好你的購物車，小貓咪！」



哈哈哈哈，也是讓我看到小貓咪版的湘西趕屍了！

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