貓咪都要出來打工！內地街市快遞站驚現貓老闆　霸氣坐鎮萌翻網民

寶子們，臨近假期，小貓咪又雙叒叕出來打工了！是不是準備為假期旅行做準備了？關於貓咪「上班」的視頻，很多一看，直接把喵耳朵笑到原地去世。先是有個網友路過菜市場，碰到了一隻躺在粟米棒子和山藥邊上的小貓，這老闆主打一個閒適自由~



問題是顧客了來了一波又一波，這傢伙愣是一動不動，做生意主打一個隨意：看什麼看？買就買，不買趕緊走哈~►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

有個網友路過菜市場，碰到了一隻躺在粟米棒子和山藥邊上的小貓，這老闆主打一個閒適自由~（貓來了提供）

緊接着，又有人曬出自己家樓下快遞站的小貓咪，氣定神閒地躺在取快遞掃描的機器台子上，每個來取快遞的顧客都要摸一把才走，但牠絲毫不慌，儼然一副「本店我說了算」的老闆模樣。

說不定小貓咪是快遞站的老闆呢？

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網友調侃：

萬一小貓就是驛站的老闆呢？

可是這傢伙也不看看自己到底躺在哪裏，這是不給你小魚乾，你就不離開，不讓掃描是不是？看到這兒我忍不住陷入了深深的思考，難道經濟下行，已經讓貓咪都意識到了嗎？

網友：那可不，這還不是個別現象呢？小貓咪們早就悄悄滲透進了各行各業，卷得很呢？所以下一次，看到開頭那個躺在粟米旁邊的「老闆」，我們該怎麼做呢？

當然是：不要猶豫，立刻停下腳步，該吸貓吸貓，該拍照拍照。接下來能做的，就是摸摸它們的小腦袋，順便捧個場子，最好再說上一句：加油，打工人（喵）。

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】