乳牛貓4年狂捉200隻老鼠！憑實力成滅鼠專員　街坊們爭相餵養

俗話說得好，「不管黑貓白貓，能抓住老鼠的就是好貓」。這話估計現在很多鏟屎官聽起來會覺得很陌生，其實貓咪聽起來更陌生：老鼠？不存在的，這輩子不知道老鼠是什麼？見了估計……也無從下手。



但是這一隻，卻好像回到了「從前的那條路」，而且還走得異常平穩。這傢伙既能抓老鼠，還能順便拿下整棟樓的「正式編制」。事情發生在四川成都的一個小區，這傢伙是隻乳牛貓，妥妥的黑貓警長。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑貓警長日常在崗位上值班。（抖音@神經病奶牛貓）

不管黑貓白貓，能抓住老鼠的就是好貓：

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戰績：四年抓獲200多隻老鼠——消滅老鼠速度≈不到一周幹掉一隻！

待遇：全樓團寵，名副其實的「貓樓長」

離譜程度：五星++++好評不斷~



這戰績和這待遇怎麼來的呢？當然是一爪一腳踩出來的！這位「喵警官」剛來小區時，可能只是看中了這兒的伙食。但架不住這棟樓以前老鼠實在太猖獗，晚上聽得見老鼠吱吱亂叫，主打一個「鬧心」。

看不下去了，伸出爪子幹吧！

結果呢，鄰居們從最初的「這貓好像有點東西」，演變成了現在的徹底佩服。不過這傢伙也不願意被收養，就只好一直生活在樓道，來去自由，大家都對其十分友好，已經帶其絕育了。網上熱評：

這也算是憑硬實力考編上岸了！

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【本文轉自「貓來了」，微信公眾號：aimenggongchang】