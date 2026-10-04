杭州貓舍欠債4萬元！15隻名種貓遭法院拍賣　極致可愛每隻¥2100起

近日，阿里資產司法拍賣平台「上新」一批幼貓，引發關注。執行裁定書顯示，幼貓主人劉某某被浙江省杭州市上城區人民法院責令支付執行款、執行費等費用4萬多元（人民幣，下同），因未履行義務，其所有的15隻幼貓被裁定拍賣、變賣。



記者注意到，這些幼貓均以單隻2100元的價格起拍，拍賣時間為9月21日上午10時，拍賣周期為一天，目前已有部分幼貓吸引競拍人報名參與競拍。拍賣頁面顯示，據主人劉某某所述，這15隻幼貓多為英國長毛貓、短毛貓，大多在今年4月到6月出生。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這些幼貓均以單隻2100元的價格起拍，有興趣旳人都可參與競拍。（阿里拍賣）

法院提醒，幼貓情況為被執行人自述，其與實際情況是否相符，請競買人自行甄別，核實訊息真偽，標的物以實物現狀為準，照片、影片僅供參考，法院不承擔本標的瑕疵保證責任，有意者請親臨實地看樣，現場確認，未看樣的競買人視為對本標的實物現狀的確認，責任自負。

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被拍賣的其中一隻小貓。（阿里拍賣）

拍賣頁面顯示，該案屬於合約糾紛，債務人為自營貓舍經營者，自行飼養繁育，並在公開平台上宣傳；因被執行人未履行完畢，經雙方當事人議價，由法院責令被執行人履行保管責任，拍賣被執行人貓舍內幼貓，因涉及活體動態查封，競買人應當預見幼貓拍賣前後因時空發展可能產生的未知變化，由此產生的瑕疵不在拍賣保證範圍。

由於這批幼貓相當可愛，吸引了不少人關注這次拍賣。（阿里拍賣）

浙江省杭州市上城區人民法院執行裁定書顯示，該院在談某與劉某某糾紛一案中，責令被執行人劉某某支付執行款44199元及根據法律文書確定的後續利息，執行費560元、訴訟費199元。但其未履行生效法律文書確定的義務，最終裁定拍賣、變賣被執行人劉某某所有的15隻活體幼貓。