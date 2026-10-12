拍貓咪屁股安撫竟觸發詭異三連翻！網民爆笑神解：毛孩代碼衝突

貓是代碼生物，代碼衝突是一件非常可怕的事情。最近，博主坐小板凳上休息的時候，家裏小貓就跑來撒嬌，一直圍着他的腿打轉。人可能是想站起來走走，就輕輕推了推貓咪示意讓路，結果不小心讓小貓失去重心倒下。



他就隨手拍了拍貓咪的屁屁，表示安撫。可誰能想到，這兩下拍屁股給貓拍故障了：咪直接一個詭異三連翻，差點沒給人嚇傻，還以為牠突發惡疾。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

最近，博主坐小板凳上休息的時候，家裏小貓就跑來撒嬌，一直圍着他的腿打轉。（抖音@筱昊兒）

貓咪代碼衝突現場：

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但好在翻了幾下後，小貓就正常了。因為實在是不理解小貓的行為，博主就把影片發到了網上，企圖尋找答案。

別說，還真有人解惑：

小貓回頭準備咬人，但是回頭觸發舔毛代碼，回頭角度過大，又觸發了撓癢代碼，渾身緊繃觸發了打架代碼，打架代碼又牽扯出了翻滾代碼。

emmm……怪不得，四個代碼同時執行，系統報錯了哈哈。所以，貓圈驅魔師，這行業有發展嗎？

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