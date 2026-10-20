男子好心撿流浪貓養不大　驗DNA驚揭新物種　逾百年首見全新貓咪

最近，國際知名生物學期刊《當代生物學》（Current Biology）公布了一項研究成果：科學家在玻利維亞的森林中確認了一種全新的野生貓科動物——蒂爾卡約虎貓（Leopardus tilcayo），這是100多年來首次確認的新貓種。



這種小貓體型比普通家貓小，體重約1.4kg，體長46cm。真的迷你，又漂亮。說起這隻小貓的發現史，也真的是充滿戲劇性。大概11年前，一小哥出門溜達，在路上發現了一隻流浪小奶貓，因為沒找到貓媽，擔心幼貓無法存活，就給帶回家裏養了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

科學家在玻利維亞的森林中確認了一種全新的野生貓科動物——蒂爾卡約虎貓（Leopardus tilcayo），這是100多年來首次確認的新貓種。（Reuters）

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但這隻小貓越養越顯得反常。若是一般寵物豹貓，飼養一年理應有所成長，畢竟豹貓體型不算太小。然而牠已一歲多，體型依舊非常嬌小；對比正常豹貓的尖三角耳型及斑紋，外觀特徵完全不符。

小哥就有點害怕了，怕自己一不小心養到了不該養的，於是就聯繫了當地的野生動物收容所，想請其幫忙確認。可等了專業人士來了之後，專家們也感到十分困惑，這什麼貓啊？不是豹貓？難道是虎貓？

大傢伙心裏拿不準，又往上求助，然後就聯繫到了玻利維亞生物學家「Paola Nogales-Ascarrunz」。起初，Nogales-Ascarrunz也以為牠是虎貓，但仔細觀察後發現不對，牠跟現有虎貓種照片都對不上。

她就又聯繫另外兩位科學家，經過不斷地研究調查，給咪比對DNA…發現小貓屬於一個獨立的進化支系，在140萬年前，就跟其他虎貓分道揚鑣，也就是說：咪是新物種！於是，研究團隊按當地居民使用的名稱，給這一物種命名為「蒂爾卡約虎貓」。

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據了解：目前除了這隻在野生動物收容中心入編的小貓，野外也曾少量抓拍過其同伴的照片。但這個種群還是非常神秘，生活習性、種群數量……都處於未知狀態。不管咋說，100多年了，還能發現小貓新物種，也是非常值得震驚了。

連網友們都調侃：「你們說是不是因為我們天天唸叨「豹豹貓貓我出生了」，讓地球主辦方聽到了……」地球online（地球OL）：好久沒更新小貓模組了，這就上新吧！

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