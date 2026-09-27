泰國711貓咪「強買強賣」！帶遊客買零食投餵　網民起底：係慣犯

國外旅行，最怕碰到強買強賣，但如果對方是隻貓呢，那那那……那就買吧！起因是以為韓國博主@jmiiyaaa 去泰國甲米府玩，口渴去逛711便利店買水，意外被一隻小貓攔路。



起初，博主以為牠是流浪貓，畢竟泰國流浪貓狗蹭711冷氣的事情並不少見。可小貓脖子上有項圈，看來是有人照顧的。小貓咪非常熱情，不僅大大方方地歡迎遠道而來的遊客，還積極地帶領她們直奔……貓零食區來推銷商品。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

起因是以為韓國博主@jmiiyaaa 去泰國甲米府玩，口渴去逛711便利店買水，意外被一隻小貓攔路。（Instagram@jmiiyaaa）

貓咪靠撒嬌成功「打劫」遊客：

看咪一動不動地坐在貓零食麪前，博主後知後覺：

「我這是被貓打劫了？」

「牠不會是想讓我給牠買這個吧？！」



胡說！咪明明是推銷泰國特產的，一點私心都沒有！許是小貓的積極可愛打動了人，博主果斷給貓貓下單了那款零食，並主動投餵。可給咪吃爽了。本以為這件事只是一個很普通的旅行小插曲，沒想到咪被博主掛網上後，很快有人扒出來：這貨是個慣犯，前一陣剛對倆中國香港遊客下手！

本以為這件事只是一個很普通的旅行小插曲，沒想到咪被博主掛網上後，很快有人扒出來：這貨是個慣犯，前一陣剛對倆中國香港遊客下手！（threads截圖）

套路都一樣：熱情歡迎，上前賣萌，強行推銷……人也是一秒淪陷，秒下單。咪一下子就火了：

「仔細看小貓零食特地放在最下面的貨架還不明白嗎？咪的主營業區。」

「你看小貓挑選的那個零食盒，都要空了…咪銷售能力是真不一般啊！」



小貓的身份也隨即被扒出：其實是潛水店老闆的女兒，名字叫霍恩。至於為什麼總跑711打劫外國遊客……說吧，小貓，你是不是入股了？我覺得，還真沒準，不然，為什麼泰國711裏有那麼多強買強賣的小貓呢？

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