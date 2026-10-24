流浪乳牛貓誤闖絕育現場耀武揚威　獸醫回眸發現下秒慘遭「拆彈」

前陣子，外國網民所在的小區要有獸醫過來給流浪貓免費絕育，物業管理處統計了社區內的街貓數量。很快，集體絕育的日子來臨，雄性流浪貓們迎來了生命中的大關卡。



就在大家以為完事了，等着小貓咪們甦醒的時候，一隻漏網之咪——小乳牛貓突然出現。咪也不知道發生了什麼，只知道自己的對手們都聚集到了一起，於是開始了低吼示威。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一隻漏網之咪——小乳牛貓突然出現。（tiktok@Marky31（Emerliza Gasparin））

小貓示威不成功反被絕育：

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小乳牛：「竟敢來咪的地盤，不要命了你們？！」但對著空氣狂嚎示威了半天，小乳牛貓發現自己的死對頭們一點反應都沒有，牠感覺不對就上前查看，發現對手們似乎是在「睡覺」。

嚯嚯嚯嚯…乳牛貓膽子更大了，罵得也更起勁。這時……獸醫定睛一瞥：「嚯，這兒還漏了隻貓呢！」就這樣短暫的視線交鋒後……哈哈哈王隕落了！！！

就這樣短暫的視線交鋒後……哈哈哈王隕落了！！！（貓與愛的世界提供）

好了，那麼問題來了：

看見同伴都躺在地上一動不動你的選擇是：

1. 【趕緊跑】

2. 【跑過去低吼示威】



ps：據了解，隕落的王已經被好心人收養了，在新家裏依然王之蔑視哈哈！

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】