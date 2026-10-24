流浪乳牛貓誤闖絕育現場耀武揚威 獸醫回眸發現下秒慘遭「拆彈」
撰文：貓與愛的世界
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前陣子，外國網民所在的小區要有獸醫過來給流浪貓免費絕育，物業管理處統計了社區內的街貓數量。很快，集體絕育的日子來臨，雄性流浪貓們迎來了生命中的大關卡。
就在大家以為完事了，等着小貓咪們甦醒的時候，一隻漏網之咪——小乳牛貓突然出現。咪也不知道發生了什麼，只知道自己的對手們都聚集到了一起，於是開始了低吼示威。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
小貓示威不成功反被絕育：
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小乳牛：「竟敢來咪的地盤，不要命了你們？！」但對著空氣狂嚎示威了半天，小乳牛貓發現自己的死對頭們一點反應都沒有，牠感覺不對就上前查看，發現對手們似乎是在「睡覺」。
嚯嚯嚯嚯…乳牛貓膽子更大了，罵得也更起勁。這時……獸醫定睛一瞥：「嚯，這兒還漏了隻貓呢！」就這樣短暫的視線交鋒後……哈哈哈王隕落了！！！
好了，那麼問題來了：
看見同伴都躺在地上一動不動你的選擇是：
1. 【趕緊跑】
2. 【跑過去低吼示威】
ps：據了解，隕落的王已經被好心人收養了，在新家裏依然王之蔑視哈哈！
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