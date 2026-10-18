搬屋走失被困舊屋3星期　肥貓奇蹟生還　送院檢查驚揭：依然超重

之前看短片的時候，總刷到一種說法，是：「人不要太瘦，因為適度的脂肪能救命。」今天發現，咪也適用。



網友@MonoDilemma 養了一隻叫做「艾妮莎」的小貓，今年6歲，牠是一隻i貓，比較怕見生人。所以，前不久網友房子到期要搬家，她提前就做好了規劃。在搬家公司到來之前，先把貓給打包了，避免牠慌張逃跑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友@MonoDilemma 養了一隻叫做「艾妮莎」的小貓，今年6歲，牠是一隻i貓，比較怕見生人。（reddit@MonoDilemma）

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結果，人想得挺好，也如計劃般，提前兩個小時就準備抓貓，卻發現貓不見了。一家人就開始找貓，找到搬家公司的人都到了，也沒有任何發現。於是，他們只能分頭行動，網友負責繼續找貓，其他人繼續搬家。

當天沒有找到小貓，之後幾天，網友回到舊房子繼續找，依然沒有找到。

公寓就這麼大，貓能躲到哪裏去呢？難道牠已經跑出去了？

網友擔心又不死心，又去公寓附近找，連森林都溜了一圈，依然沒有看到艾妮莎。於是，她只能發布尋貓啟事，希望能有人提供線索。很快，三周時間過去了，舊公寓的新主人突然聯繫上她，問她是不是丟了隻貓。

原來，新主人在重新裝修的時候，發現廚房周圍有糞便，等拆除廚房櫥櫃隔板，發現下面藏了隻貓，就是艾妮莎。網友都不知道那裏能進去，也不知道貓咪是如何鑽進去的；更令她無奈的是，她先前反覆尋找呼喚多次，貓咪卻始終一聲不響。

好傢伙，這都小一個月的時間了，小貓竟然還活着。網友也顧不上心裏的疑問，趕快帶咪去了醫院，做了全套大體檢，結果發現咪除了有點點脱水，狀態還是很不錯的。如果非要問咪哪不太對，那就是……獨居了一個月沒吃沒喝，竟然還是超重。

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網友都無語了，斷食都3周了，怎麼還超重呢？後來經過調查分析，她發現舊公寓的水其實一直沒斷，所以小貓可以喝馬桶水來為生，至於飯，很有可能是房子裏有老鼠或者昆蟲，小貓一直在打獵來填飽肚子。

咋說呢，咪也算是能力超強，福大命大。咪：「咱就是說，沒有一頓飯是白吃的！」現在小貓已經搬到新公寓了，開始探索新環境，順便……減肥，就…祝順利吧！

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】