用罐頭買通貓王找走失毛孩！當日捉回兼包售後　再離家出走遭毒打

「家裏小貓丟失，不妨求助一下流浪貓…」，這是比較火的找貓方法之一。最近，博主家裏的小貓在凌晨時溜進衛生間，從狹窄窗縫中越獄出逃，他們一家人找了兩天都沒有找到。



實在不知道怎麼辦，就想到了請流浪貓找貓的這個法子。恰好呢，博主在小區裏經常投餵一隻流浪狸花貓。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

恰好呢，博主在小區裏經常投餵一隻流浪狸花貓。（抖音＠痴情的泰哥）

貓咪給罐頭是真辦事：

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說起這隻流浪狸花，也是很有故事了，據了解牠是最近才到這邊來的，來了之後以一己之力把統治小區的橘貓喪彪團給打跑了，然後稱王稱霸，現在整個小區的都是狸花貓的地盤。博主決定就找牠求助，於是，她帶着自家小貓的衣服以及罐罐和貓條，找狸花貓下單。

別說，狸子哥接單的時候，看起來挺不屑一顧的，辦事效率是真的高，當天下午，牠就把博主家的小貓給找到了，並一路將其驅趕到了博主經常投餵牠的地方。狸花貓：「有個人出貓條和罐頭買你的貓命，他很捨得。」

小貓也不知道是離家出走混社會很狼狽，還是因為被狸子哥揍了，總之狀態就不是很好，回家之後也是一改往日的囂張模樣，變得特別特別乖，也特別特別黏人。博主很高興，給狸花貓上貢（續費）上得更勤快了，幾乎只要是碰見牠，就一定會投餵。

可能是博主款項支付的很痛快，狸子哥還包售後服務。前不久，博主家的小貓一個不注意又往外竄，人沒攔住在後面狂追狂叫，咪是頭也不回地瘋跑。結果……奔向自由的時候轉角遇上了狸子哥，被打得鼻青臉腫，不用人催，就屁滾尿流地跑回家了。狸花貓：「浪！讓你浪！」

打那以後，小貓也算是徹底老實了哈哈。咪：「嗚嗚，她道上真的有咪！」

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