內地男僅退款白嫖8千名犬？山東店主跨省堵門：不要道歉只要狗

今年8月，山東濟寧寵物店的杜女士，將一隻五個月大的西莎犬，以8000元（人民幣，下同）價格賣給山西的劉先生。買家收貨六天之後，反饋狗狗出現感冒咳嗽的狀況，提出退貨退款。



按照雙方約定，只有犬瘟、細小這類高致死的烈性傳染病，才屬於退貨退款範圍，普通感冒並不在退換範疇內。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

今年8月，山東濟寧寵物店的杜女士，將一隻五個月大的西莎犬，以8000元價格賣給山西的劉先生。（抖音@潮新聞）

店主被僅退款成功最終錢狗兩空：

+ 7

出於想盡快接回小狗的想法，商家最終同意退貨退款，安排順風車司機準備上門接狗，同時提出：運費、打包檢測費合計540元，需要買家承擔。但是雙方就這540元的責任問題，一直沒有談妥。

就在司機等候接狗的過程中，買家修改申請，改為僅退款。店家因誤以為司機已在現場接狗、且急於收回犬隻，在未仔細核對售後協議類型（由退貨退款被改為「僅退款」）的情況下誤點同意。8000元貨款原路退回，訂單直接結束，可小狗卻沒有送回商家手中。

錢退了，狗拿不回來，杜女士情緒崩潰選擇報警。為討回屬於自己的小狗，10月7日，杜女士夫妻暫停店裏生意，自駕600多公里趕到山西晉中買家居住的屋苑。油費、高速、住宿開銷近千元，夫妻倆每天兩次到屋苑門口等候，就希望能夠接回小狗，她反覆強調：我就要小狗，不要道歉。

警方介入調解，給出的方案是買家賠償三四千元，但買賣雙方都不接受這個調解結果。而買家劉先生則有着另一套說法。他表示自己並非惡意僅退款，因為商家報警，自己被迫從外地趕回處理，產生額外損失，加上溝通過程有言語衝突，希望商家向自己道歉。

【延伸閱讀】冷血男持鋼叉菜刀闖店圖殺流浪狗！投餵3年店主飛身營救全網激讚（點擊連結看原文）

+ 6

對於小狗現狀，劉先生稱小狗已經病死，自己也帶狗就醫，但面對媒體多次索要診斷、死亡證明的要求，始終無法提供相關憑證。同時他表示，商家上門討要、拍攝影片發到網絡上，已經嚴重影響自己的生活和工作，已經聘請律師，準備起訴商家維權。

截至目前，雙方都沒有退讓，調解失敗的話，都將走向法庭。這件事一經發酵，網友吵成兩派。有人同情商家辛苦繁育的狗狗錢貨兩空；也有人認為買家收到生病小狗，有維權的權利。

但拋開是非對錯，這起事件撕開了網購活體寵物的巨大隱患：

1. 寵物是鮮活生命，長途運輸應激，很容易出現感冒、生病，健康狀態隨時變化；

2. 線上只能看照片影片，無法實地看寵，收到貨容易出現品相、健康預期落差；

3. 活體退換貨成本極高，運費、檢測費不菲，一旦發生糾紛，跨地域調解取證難度大；

4. 「僅退款」 規則適用於普通商品，但面對活物，一旦錢退掉，寵物發生死亡、走失，物品無法返還，後續權責很難界定。



法律層面提醒大家：正常消費維權無可厚非，但在沒有退回標的物的情況下，單純 「只退款不退貨」，有可能構成不當得利。

寵物屬於買賣合同標的物，如果想要退貨退款，應當把寵物返還給商家；寵物若死亡，需要提供完整就醫記錄、死亡證明，釐清死亡原因，再劃分責任，不能口頭說明寵物已經死亡就了結全部交易。

最後，我們想向大家呼籲：生命不分貴賤，如果可以的話，領養代替購買，一樣可以得到一份全心全意的愛與陪伴。

【本文獲「波奇網」授權轉載，微信公眾號：boqiiwang】