散步防陌生狗侵犯愛犬　飼主反遭撲上大腿騎跨　網笑：你才是主角

一健身男博主家養了隻小女狗，可以說是掌上明珠般的存在。這天外出散步的時候，他發現一隻陌生小狗總是出現在他們的身邊，心裏是既生氣又著急，生怕寶貝女兒被玷污，於是，只能出言恐嚇：「你再過來我搞死你！」



博主原本以為這隻陌生小狗是貪戀自己女兒的美色，結果沒想到，事情卻變得慢慢複雜了起來。小傢伙緊緊跟在博主身後，目標明確，然後，默默地爬上了他的腿開始動了起來……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天外出散步的時候，他發現一隻陌生小狗總是出現在他們的身邊。（抖音@中年擼鐵老漢）

圍觀網民們也是看熱鬧不嫌事大：

「《俏岳父誤惹鴛鴛債，狗女婿痴纏共枕盟》」

「搞半天原來男主角是你啊！」

「狗：哼，男人！說話還算數不？」

「哈哈原來是牠想搞死你！」

「《女兒拒嫁後，我成了女婿的心尖寵》」

「哈哈哈哈哈，牠以為你向牠告白呢吧！」

「改網名吧，中年老漢兒又一春（被狗看上版）。」



小傢伙緊緊跟在博主身後，目標明確，然後，默默的爬上了他的腿開始動了起來……（抖音@中年擼鐵老漢）

咦～一時之間竟然沒分清到底誰才是主角！

【延伸閱讀】狗狗以為即將病死躲牆縫 聽懂不會死秒倒車跑出 重遊舊地尷尬爆（點擊連結看原文）

+ 5

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】