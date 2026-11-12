散步防陌生狗侵犯愛犬 飼主反遭撲上大腿騎跨 網笑：你才是主角
撰文：狗與愛的世界
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一健身男博主家養了隻小女狗，可以說是掌上明珠般的存在。這天外出散步的時候，他發現一隻陌生小狗總是出現在他們的身邊，心裏是既生氣又著急，生怕寶貝女兒被玷污，於是，只能出言恐嚇：「你再過來我搞死你！」
博主原本以為這隻陌生小狗是貪戀自己女兒的美色，結果沒想到，事情卻變得慢慢複雜了起來。小傢伙緊緊跟在博主身後，目標明確，然後，默默地爬上了他的腿開始動了起來……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
這天外出散步的時候，他發現一隻陌生小狗總是出現在他們的身邊。（抖音@中年擼鐵老漢）
圍觀網民們也是看熱鬧不嫌事大：
「《俏岳父誤惹鴛鴛債，狗女婿痴纏共枕盟》」
「搞半天原來男主角是你啊！」
「狗：哼，男人！說話還算數不？」
「哈哈原來是牠想搞死你！」
「《女兒拒嫁後，我成了女婿的心尖寵》」
「哈哈哈哈哈，牠以為你向牠告白呢吧！」
「改網名吧，中年老漢兒又一春（被狗看上版）。」
小傢伙緊緊跟在博主身後，目標明確，然後，默默的爬上了他的腿開始動了起來……（抖音@中年擼鐵老漢）
咦～一時之間竟然沒分清到底誰才是主角！
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