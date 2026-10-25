金毛熱情握手被躲開現疑惑神情　網民促道歉　女子急買火腿腸賠罪

這天，博主偶遇了一隻大金毛，覺得可愛，便湊過去合照。狗狗也是特別配合，主動伸出爪子示好，結果沒想到的是，博主卻被這一舉動嚇了一跳，直接就側身躲開了。



狗狗瞬間驚呆在原地，表情特別搞笑，眼睛睜得大大的，裏面滿是疑惑：「有小姐姐和我握手耶～不知道她這是咋了……」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，博主偶遇了一隻大金毛，覺得可愛，便湊過去合照。（抖音＠洋芋🥔.）

博主買好吃的來給狗狗們道歉了：

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影片發出後，評論區集體為狗狗發聲，表示必須給小狗道歉：

「牌子狗也害怕嗎...」

「上一秒：諂媚一下，好萌的人～下一秒：我並不知道你是怎麼了...」

「主動一次換來了一輩子內向……」

「金毛：我剛才笑得很難看嗎？」

「狗：怎麼了嗎？」



博主也是覺得委屈了小狗，於是，立刻照做，為此還特別買了一大把的火腿腸賠罪。小傢伙也是特別開心，大口吃得一乾二淨，最後，還主動握手和好。

本以為故事到這裏已經告一段落，結果萬萬沒有想到的是，評論區又有了新的發現：

「《哄好了小雞毛卻冷落小白狗這件事》」

「好了，現在可以給小白道歉了，你一點眼神都沒給牠嗚嗚嗚，小可憐...」

「小白：世界孤立我任她奚落～」

「狗：人，下次可以給我道歉了！」



儘管，博主表示自己兩隻狗狗都投餵了，但還是決定再次過去道歉。而兩隻狗狗呢，也都樂呵呵的享受到了美食。好可愛啊，人好，狗狗也好！

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