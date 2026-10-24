狗狗以為即將病死躲牆縫　聽懂不會死秒倒車跑出　重遊舊地尷尬爆

不久前，博主家的馬犬（又稱比利時瑪蓮萊犬）「閃電」得了犬細小（犬細小，正式名稱為「犬小病毒」，是一種傳染性極強、致死率極高的烈性腸道疾病），連續幾天拒食、嘔吐和發燒。她擔心壞了，趕緊餵了藥。但閃電哪懂這些啊，只覺得自己馬上就要死了，於是，直接將自己藏了起來，準備善後。



博主發現後是既生氣又無語，開始各種解釋►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！：

不是吃過藥了嗎？又不會死！又不是不給你治！你在這幹嘛呢！出來！趕緊出來！！！

狗狗以為自己要死了找個地方躲起來：

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該說不說，閃電也挺聰明的，一聽自己會痊癒，是哪哪都不難受了，直接原地就表演了一個倒車出庫……「倒車請注意！倒車請注意！」

因為發現及時，沒過幾天，閃電就痊癒了。而網友呢也覺得有趣，便聽從評論區的建議，帶牠去舊地重遊。來到了熟悉的地方，閃電是看天看地看主人，但就是不看牆縫一眼。

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被網友連拉帶拽過去的時候，也是死活不肯進去，扭頭就跑，表情是肉眼可見的尷尬：「鬧著玩呢～」

評論區一整個爆笑：

「我想營造憂鬱人設belike：...」

「《此狗的敏感程度恐在安陵容之上》哈哈哈哈笑飛我的轉轉二手華為摺疊屏了哈哈哈！」

「內耗型狗格。」

「狗：我去，原來那是藥呀，我還以為你覺得我死得慢！」

「我家狗也是，還在後院挖了坑，現在那個坑都沒有填，路過一次笑一次，每次我們一笑，牠就嗷嗚嗷嗚的狂吠。」

「《霸道主人強制愛》《魷魚狗扭腚倒車》」

「有一種小時候寫遺書被當眾唸出來的感jio……」



你說這事兒，整得怪尷尬的哈哈哈！

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