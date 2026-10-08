阿媽散步抱「替身貓」回家！開門驚見原住民　上演「真假美猴王」

一位小哥@來碗咖喱最近在外邊，突然收到媽媽發來的消息說「有個好消息」，到底有什麼好消息？媽媽：我今天抱回家一隻一模一樣的貓，真是緣分吶！原來小哥家裏養了一隻貓，名字叫「棉花」。



媽媽下樓去散步，走著走著一回頭髮現後邊跟著只貓，這隻貓長得跟自家貓幾乎一模一樣。媽媽沒有多想，以為是自己開門的時候貓咪偷偷跑出來了，一直跟著自己到樓下，於是抱起來貓就往家走。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽：我今天抱回家一隻一模一樣的貓，真是緣分吶！（小紅書＠來碗咖喱）

來看看兩隻貓生得多麼相似：

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關鍵小哥的媽媽對著貓叫「棉花」（自家貓的名字）的時候，貓咪一邊應著一邊跟著人跑。等到把樓下的貓抱回家一看，發現自家的貓就躺在家裏。而樓下的貓到了家裏也不把自己當新來的貓，完全當自己家了。抬著正望著人的是新來的貓，看神情還以為是家裏的原住貓呢！

小哥把這段經歷說給自己的朋友聽，朋友聽完哈哈大笑，簡直不敢相信還有這麼巧合的事兒？真假棉花看起來長得太像了，當然仔細觀察肯定也會發現有細微的不同，你們來找一找，兩隻貓到底有哪些不同？

由於新來的貓貓沒有名字，就叫牠「假棉花」。一直這麼叫也不行，已經決定收養了就要給貓起個正式的名。到底叫什麼好呢？

小哥向網友廣徵好名，網友們也不負眾望，紛紛交出自己最喜歡的名字。有人提議，「假棉花」以後就叫「聚酯纖維」。但聚酯纖維四個字，名字有點長，可以叫簡稱「化纖」。考慮到歷史的厚重感，有人又覺得「假棉花」應該叫「的確良」。

貓咪是被媽媽拖回家的，不如就叫「棉拖」吧？是被拖回來的孩子，當然也可以叫「拖孩」。還有網友認真觀察了「假棉花」背上的花紋，認真地給出了貓咪的名字。就叫「石榴」吧，拾6背上正好還有個石榴花，好聽又好記。

有了中文名，再給「假棉花」起個英文名，英文名就叫Dylan滌綸。哈哈哈，網友們給貓咪起的名都太有個性了，而且也和家裏原住貓的名字相關。從樓下抱回來的貓咪已做過驅蟲，正關在家裏的籠子裏，計劃隔離幾天再放出來和家裏的原住貓待在一起。

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兩隻貓隔著籠子互相看著，有一種相互照鏡子的感覺。

原住貓：你為什麼長得像我？

新來貓：你又為什麼長得像我？



這不成了真假替身貓了嘛！看新來貓隔離的籠子比較小，有網友建議小哥給媽媽說一下，給貓咪放到洗手間或是一個單獨的房間隔離，這樣貓咪可以有更大一點的活動空間。你說家裏有一隻原住貓，又無意中抱回一隻長得幾乎一模一樣的貓，這真是緣分啊！從此家裏養著兩隻一樣的貓，貓貓翻倍，快樂也加倍！

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