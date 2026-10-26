主人出奇招誘騙貓咪　飯碗二選一中計選自願絕育　還按爪簽承諾書

為了讓貓自願去做絕育手術，鏟屎官@喝水的魚費盡了心思。首先，必須要讓貓自己做出選擇。但是考慮到小貓不認識字，於是鏟屎官裝了兩碗小貓的飯，一個碗邊寫着「小母貓」（不絕育），一個碗邊寫着「絕育」，讓貓咪自己做出選擇。



小貓沒有多想，一頭扎進寫着「絕育」的飯碗裏埋頭猛吃。好，小貓已經做出了自己的選擇，那就按爪簽下承諾書吧。承諾自願選擇絕育，絕不責怪鏟屎官。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

鏟屎官裝了兩碗小貓的飯，一個碗邊寫着「小母貓」（不絕育），一個碗邊寫着「絕育」，讓貓咪自己做出選擇。（豆瓣@喝水的魚）

貓咪還是吃了沒文化的虧：

接下來，鏟屎官把小貓帶去了寵物醫院，做完檢查後開始做絕育手術。手術順利完成，小貓正在清醒中......從此，小貓擺脱了那些世俗的慾望，天天胃口大開，身體更健康！

小貓的世界其實很簡單，吃飽喝足，身體健康，有鏟屎官陪着就是最幸福的生活！小貓不認識字，但有些事情多次跟小貓溝通無果後，主人還是想寫上文字提醒小貓，萬一小貓看懂了呢。

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