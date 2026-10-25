貓爸照顧幼崽失耐性出爪掌摑　貓媽目擊震怒痛斥　爸爸嚇呆秒認錯

眾所周知，貓科動物基本上都是媽媽帶娃，但養育小寶寶從來都不是媽媽一隻貓咪的責任，貓爸也需要參與進來。博主@dramacatlunatoby 家裏有對很幸福的包辦婚姻·貓夫妻，公貓「託比」和母貓「露娜」。



最近，兩隻貓有了寶寶。託比很開心，經常幫忙帶小孩。但帶孩子這件事，拼的就是耐心。這天，小貓崽和託比爸爸玩耍，可能是孩子有點太過吵鬧頑皮，貓爸一開始還有耐心，很快就煩了，直接伸出肉掌拍了幼貓一下。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

博主@dramacatlunatoby 家裏有對很幸福的包辦婚姻·貓夫妻，公貓「託比」和母貓「露娜」。（Instagram@dramacatlunatoby）

貓咪也怕老婆哈哈哈：

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而這一幕，剛好被坐在窗台上的露娜看了個正著。露娜有點氣，沒忍住罵了一聲。可能是聲音太小了，託比毫無反應。孩子委屈巴巴地看向媽媽……貓崽崽：「麻麻，爸爸打我嗚嗚嗚」

可憐兮兮的寶寶徹底引爆了露娜的怒火，牠破口大罵，然後，託比爸爸嚇得猛然一顫。託比：「我錯了。」哈哈哈，家裏誰是大小王分不清嗎？

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