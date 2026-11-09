網民月付八千養阿拉斯加犬！只需狗主拍片每日發給她　散步變上班

博主養了一隻阿拉斯加，經常會在網上分享一些養狗日常或者遛狗影片。沒想到，一網友發來私信說自己非常喜歡博主家的狗子，打算雲養牠。她希望博主可以每天更新影片，自己承擔生活費都可以。



博主疑惑且不解。網友補充道自己之前也養了一隻阿拉斯加，性格和脾氣都跟博主家的狗狗很像。影片可以勾起她很多美好的回憶，但出於種種原因，自己現在養不了了，就很難過。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

博主養了一隻阿拉斯加，經常會在網上分享一些養狗日常或者遛狗影片。（抖音＠阿拉嘟嘟）

狗狗自己也能賺錢了：

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甚至，網友表示想要給狗狗寄一些東西。博主嚇壞了，以為是給自己量身定做的騙局，連連拒絕。直到網友表示，因為博主的IP地址在上海，她可以按上海城鎮單位就業人員平均薪酬水平支付每月約8,000元（人民幣，下同）的補貼。緊接着大手一揮直接轉賬了一周的工資——2,000元，還標註了自願贈予……

就這樣，博主從遛狗分享變成了遛狗上班。溫暖的影片也變成了冰冷的數字。要不怎麼說，養狗就是有用。評論區的吃瓜群眾們都羨慕哭了：

「有主人想雲養我嗎？我可以每天變成不同的品種。」

「我也是屬狗的，有沒有雲養我啊？」

「我可以嗎？我只是長得像人……」

「你要記住，是牠在養你，而不是你養牠，哈哈哈哈！」

「這真是錢來了，擋都擋不住。」

「啃狗族，羨慕了。」



說到這裏，很多人忍不住看向了自家狗子……要不怎麼說呢，狗比狗，氣死狗主人哈哈哈哈！

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