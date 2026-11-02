婚禮驚見嫁妝清單列十五斤金條！攝影師錯愕揭真身 竟是新娘愛犬
撰文：狗與愛的世界
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某攝影師在參加婚禮時看到了一份娘家陪嫁，紅板板上赫然寫着幾個金燦燦的大字：「金條十五斤」。
什麼？！攝影師大為震驚，尋思這陣仗也太豪華了吧，15斤的金條啊？！莫非新娘的家裏有礦？►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
原來陪嫁金條15斤指的是狗狗：
誰知，鏡頭一轉——原來「金條」是一隻「娘家小狗」，體重正好15斤哈哈哈！！！
看到這裏，評論區網友也紛紛鬆了一口氣，甚至起了給自己改名的心思：
「害，就算真金條我也為你開心的。」
「現在就改名！一個叫百萬一個叫平治。」
「學到了，以後電動車就叫E300了。」
「我甚至以為地上的是金條。」
有句話怎麼說來着，又怕兄弟苦，又怕兄弟開路華哈哈哈！（開玩笑）
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