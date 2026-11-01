快遞員送件大門離奇打開　屋內無人竟是兩愛犬開門　還懂輪流接應

這天，網友突然收到快遞員發來的消息，對方表示已經把快遞放進了屋裏。看到照片後，網友瞬間目瞪口呆，表示家裏並沒有人，難道是狗開的門嗎？從CCTV畫面中可以看到，小哥剛到門口擺弄着手機，大門卻突然打開了。



他直接就目瞪口呆，見裏面沒人只有兩隻狗，猶豫再三，還是選擇將快遞放了進去。或許是這段經歷過於離譜，又或許是小哥對狗狗的喜歡，還特意給網友發送了消息►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！：

你家好高級呀，還有看門狗。

這天，網友突然收到快遞員發來的消息，對方表示已經把快遞放進了屋裏。（抖音＠十一🥷）

狗狗還會自己開門：

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然後，更高級的來了。後續，網友表示，其實兩隻狗是會輪流開門的，一隻出去，另一隻就會在家裏開門。本來以為是假的，直到看到了影片……

畫面中，小哥基在外面玩耍。另一隻小白狗呢，則是在屋裏不停抓扒著玻璃，看起來特別着急。「到我了到我了你快點回來！」看到小白狗打開了大門，哥基立馬就跑了回來。甚至，牠倆還在門口交流了起來，不知道在聊些什麼……後續，網友繼續補充，表示牠倆還會從外面開門，而且，全家就狗會……

【延伸閱讀】主人幫哥基穿衣服拉不上鏈！用膠紙強行黏合 出門發現少穿一隻腳（點擊連結看原文）

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評論區也是驚呆了：

「狗：進來吧年輕人，放桌上就行～」

「好好好，小偷來了直接敞開大門歡迎。」

「進門和出門還要交流對接一下工作，這倆看門狗真敬業～」

「這個門有點多餘了。」



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