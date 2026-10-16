主人幫哥基穿衣服拉不上鏈！用膠紙強行黏合 出門發現少穿一隻腳
撰文：狗與愛的世界
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博主給自家哥基穿衣服的時候沒注意，少給牠穿了一條腿，拉鏈怎麼拉都拉不上，她煩躁極了，於是，便大聲吐槽牠又胖了。狗子聽到後臉上寫滿了不可置信，低頭看了看自己露在外面的腿又看了看主人，一聲沒吭……
辦法總比困難多，博主特地找來了膠布，想着先把衣服黏上，湊合穿上再說。過程中，狗子乖巧極了，就這樣站在原地注視着主人，沉默簡直震耳欲聾。直到，博主穿上外套準備出門時，才終於發現了不對勁，影片也在這一刻戛然而止……►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
哥基無奈眼神死：主人你沒看見我少隻腳嗎？
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狗狗：「你非得打扮得我像個傻子出門你才開心。」
評論區辣評：
「狗：搞唔清楚就咪養啦！」
「狗要是能說話就好了。」
「給狗穿成楊過了...」
「還拿個膠布黏上，是不是自以為很有辦法哈哈哈哈哈！」
「我以為小狗狗懷孕了哈哈哈哈搞了半天是你把衣服穿反了！」
但該說不說，孩子真的好善良啊，雖然不理解但卻全程配合～
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