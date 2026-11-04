白衣男後空翻失足滾下樓梯　神轉場化身黑狗走出　網笑：摔成狗了

原來「摔成狗」這句話不是隨便說說而已，是真的！網友穿著一身白衣在自家樓梯口表演後空翻炫技，卻一個不小心滾下樓梯……



眼看著他滾下樓梯，讓人忍不住捏把汗，這不得摔傷啊！正擔心著呢……誰能想到，下一秒一隻全身黑色的狗子從網友摔倒的地方走了上來！只見牠搖著尾巴，昂首闊步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友穿著一身白衣在自家樓梯口表演後空翻炫技，卻一個不小心滾下樓梯……（抖音＠吃辣不出汗）

人和狗無縫銜接地出現：

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真是一場酣暢淋漓的變身，白的下去，黑的上來，居然毫無違和感，甚至感覺更帥氣了幾分！「怎麼就一不小心摔成狗了呢～」

男子眼裏沒有對摔倒的恐懼，全是即將變身的興奮哈哈哈哈！評論區也沒有放過他：

「如此絲滑的轉場，我也是第一次看到。」

「好新穎啊，一隻狗下去換了一隻狗上來…」

「確實，一點剪輯痕跡都看不出來。」

「上來後那睿智的眼神，你說不是你我都不信，果然換了副皮囊還是能認出你。」

「暗戀我就直說，整這一齣戲！」



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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】