愛犬獲鄰居贈肉包 出電梯主人竟搶先一口獨吞 網民笑斥中途侵吞
撰文：狗與愛的世界
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據說厚臉皮的小狗，先享受世界？這不，狗主正忙著在升降機裏給拉布拉多箍頸，樓裏的鄰居正好進來了。鄰居手裏的肉包子瞬間吸引了狗子的注意，一個勁地聞聞聞，越聞越興奮……眼瞅狗主就要控制不住了。
鄰居看牠又饞又可愛，於是主動掏出一個包子。狗主怪不好意思的，一邊努力按住激動的狗子，一邊連連拒絕：「太不好意思了，簡直想找個地縫鑽下去……」但一番推脱後，還是收下了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗狗：那是人家給我的
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噴香的肉包子從眼前經過，給狗子急得快說話了，想吃的心已經達到了頂峰。奈何因為一直被主人按著，就這樣一路蹦躂出了升降機。然後，意想不到的一幕發生了：
狗主走出升降機，一邊抱怨狗子饞，一邊張嘴咬了口包子……害，難怪孩子那麼著急呢，原來牠知道自己出升降機就吃不到了哈哈哈哈哈！
吃瓜群眾紛紛為狗子抱不平：
「狗主就是這樣解決了一日三餐。」
「你們以後捐款捐物一定要送到需要的人手上，不要通過任何平台，切記...」
「狗子之所以這麼激動是早知道你貪污成性啊！」
「狗子: 快給我，快給我，出升降機就會被別的狗吃了！」
「《以為是窮兇，沒想到是兩個極餓》哈哈哈哈笑飛我轉轉二手蘋果15哈哈哈哈！」
「升降機裏，狗：媽媽快給我吃！出升降機，狗：真是餵狗了！」
……
可惡的中間商賺差價啊！！！
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