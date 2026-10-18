狗主突發奇想睡狗窩將牀讓給狗！狗仔嚇到睡不著　網笑：驚要返工

撰文：狗與愛的世界
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博主說，某天突然意識到，原來，這個家的規矩是自己制定的……於是，她火速把狗狗叫醒，跟牠交換位置，自己睡狗窩，讓狗狗睡牀。

結果沒想到的是，這一舉動卻讓狗狗瞬間變臉。牠從安穩入睡到不敢閉眼，腦子裏似乎在琢磨着什麼：「一股班味，明天該不會要我上班吧！？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

博主說，某天突然意識到，原來，這個家的規矩是自己制定的……（抖音＠小虎小虎）

狗狗：明天不會要我去上班吧？

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吃瓜群眾笑嘻嘻：

「金毛：一會兒她不會再換回來吧！」
「學明白了，我明天就跑廁所吃飯，在廚房拉屎。」
「如果可以，她甚至還想讓狗子出去掙錢。」
「狗：現在輪到我制定了！」
「誰懂呀，狗窩睡得比牀睡得香！」

今天搶牀，明天不會就開始搶狗糧了吧哈哈哈！

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【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】

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