陌生流浪貓衝入屋竟為借廁所　如廁後反客為主　終獲好心屋主收養

最近，博主遇到了一件非常無語的事情：這天，她在客廳吃飯，突然就聽見門外有貓叫。因為本來就養貓也很喜歡貓，她就想瞧瞧是咋回事，便走去開門。



結果，門剛一打開，一隻陌生小貓猛地就從門口衝了進來，然後直奔貓廁所要拉粑粑。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓：

「招呼一會再打，抱歉趕著拉，你家廁所是在……？不用了，已聞到。」

「導航說有廁所，我就來了！」



這天，她在客廳吃飯，突然就聽見門外有貓叫。（抖音＠肥球球～）

貓：聽說你家有廁所我就來了

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博主一看這場景，也是反應神速，一分鐘內把陌生貓抱起來，拿出空貓砂盆倒貓砂。然後，小貓超自在地拉了一大坨。博主：牠拉了好大一坨……最離譜的是：這個咪也是一點沒拿自己當外咪，在貓砂盆裏，就跟原住民玩了起來。

讓原住民都看傻了眼：「你是來拉屎的嗎？」因為這隻貓太過自來熟，博主本以為牠有主人，但問一圈沒發現牠是流浪咪，就決定收養牠。還帶咪去體檢，發現牠身體還算不錯，沒什麼大問題。

最有意思的是，有眼尖的網友注意到博主主頁的介紹：「牠是奔著這個位置來的吧」。（抖音＠肥球球～）

這事從頭到尾順得不行，真的就像是老天送的小貓一樣。最有意思的是，有眼尖的網友注意到博主主頁的介紹：「牠是奔著這個位置來的吧」。原來如此……

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】