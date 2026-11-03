地下車庫貓咪起跳連番滑倒出醜　拍片者無情狂笑　網笑：都怪你

刷到一博主在地庫遇見了一隻小咪，當時咪站在一輛車的車頂上，看樣子是想從車上跳到車庫橫樑上去。博主就拿出了手機，想要記錄小貓跳躍成功的威武時刻。結果……咪一個起跳，打滑了。



博主發出了震耳欲聾的嘲笑聲！儘管兩腳獸在旁邊無情鵝叫，但小貓並沒有氣餒，開始了第二波嘗試。博主找回良心，給咪在旁助力，大聲鼓勁：「123，跳！」結果小貓又又腳滑了……人：哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

刷到一博主在地庫遇見了一隻小咪，當時咪站在一輛車的車頂上，看樣子是想從車上跳到車庫橫樑上去。（抖音@姚有錢有愛）

貓：本來跳不上去就煩你還在那笑

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內心再強大的小貓也受不了這般羞辱，轉身就走了。本來咪已經很丟臉，博主還將這段影片分享到了網上，結果網友們：「人家小貓要跳高，你在這哈哈哈不是搗亂呢嗎？」

就是就是！小貓：

「我是什麼很好笑的小貓嗎？」

「趕緊給我刪掉！」



好吧哈哈哈哈哈！

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