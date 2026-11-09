頑皮小貓跳上神台亂撥香灰　主人抓雙爪拜神道歉　萌樣惹網民爆笑

網友@柿餅分享因為自家小狸花貓太調皮，一眼沒看住就跑去神台上玩香爐扒拉香灰了，於是她抓著家裏的小貓向地主爺公嬤拜拜道歉。



博主：

說你總是抓香灰玩對唔住啊，再這樣抓著玩就要打屁股了……

小咪什麼也不懂，就這樣被鏟屎官硬控著道歉哈哈，左邊拜完還要拜右邊哦，博主的用詞也很可愛：「說對唔住，孫子不乖……」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

自家小狸花貓太調皮，一眼沒看住就跑去神台上玩香爐扒拉香灰了，於是她抓著家裏的小貓向地主爺公嬤拜拜道歉。（小紅書@柿餅）

估計那邊的地主爺公嬤看到這場面也是被可愛到眼睛笑眯眯了：沒辦法咯，自己的小貓孫孫自己寵咯哈哈哈哈哈，網友熱評：廣東的小貓都這樣給神台道過歉~還有網友說了，這不小時候的我嗎？我小時候也是這樣被抓著教應該怎麼拜的！

小咪什麼也不懂，就這樣被鏟屎官硬控著道歉哈哈，左邊拜完還要拜右邊哦。（小紅書@柿餅）

哈哈，廣東小貓：冇事冇事啦，做得廣東貓呢，拜下神台都好正常嘅啦～其實扒拉香灰只算一點點小錯誤，這還有膽大包天的小貓把香灰當成了貓砂……這可真是皮到家啦哈哈，地主爺公要被燻暈了！

【延伸閲讀】貓咪「狩獵」成功捕獲巨大螺絲？主人嚇到睡不着：房子塌了怎麼辦（點擊連結看全文）

+ 10

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】