貓1歲等於人類7歲？1歲已等同成年 專家教憑生理特徵測實際年齡
生而為人，我有一個很宏大的目標——讓貓貓狗狗活得更健康更長久。但如果你問，貓的年齡相當於人的多少歲？我想大部分人都會說：這還不容易，直接用牠的年齡乘以7就行了。但事實上，這種推斷過於簡單了。
貓的成長節奏和人完全不同，牠們的年齡換算，目前主要參考來源是美國出版的《貓咪生命階段指南》。它將貓生分為了幼齡貓、少年貓、壯年貓、中年貓、年長貓和老年貓，六個階段►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！：
也就是說，如果1歲的小貓需要上學的話，是可以直接上高中的。除了這個版本，日本也流行著兩套關於貓年齡的算法：
其一，是由日本獸醫齋藤昭男根據貓生命階段不同以及生育能力設計的。
大概意思是：
1歲=人的20~21歲
2~5歲=貓齡×6+15
6~10歲=貓齡×5+20
11~15歲=貓齡×4+30
16~20歲=貓齡×3+45
其二，是日本京都中央動物醫院提供的：2歲後按照公式「24+（貓的年齡-2）×4」計算，也就是一隻3歲的小貓相當於人類的28歲。那有人就要問了：如果我撿到一隻小貓，應該從何判斷牠的年齡呢？
我們也可以根據一些生理變化來推測：
牙齒 ：
貓也是需要換牙的，差不多從2-3週開始長乳牙，共26顆，會在8周內全部萌出；3-4個月開始換恆牙，共30顆，會在6月齡前全部萌出。
若沒有恆牙，一般年齡小於4個月；若正在換牙，則是4-5個月；若已換好牙且牙齒潔白閃亮，是6-12個月。再往後，就要根據牙垢多少和牙齒的磨損程度、以及牙齒是否鬆動來判斷了……
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體重：
對幼貓來說，有一個用體重來判斷年齡的小竅門：在正常健康發育下，4個月以下的幼貓體重通常以『每個月增加約1磅（約0.45公斤/450克）』為參考基準。也就是說，約2磅（約0.9公斤）重的小貓大約是2個月大。4個月之後，體重增長速度減緩，但小公貓普遍比小母貓重一些。
眼睛：
動物幼崽的眼睛大多是清澈明亮，水盈盈的。但隨著年齡增長，可能會遇到渾濁發白，暗淡無光的情況。因為晶狀體也會開始老化，嚴重的話，甚至可能患上白內障。
毛髮：
貓上了年紀後更容易掉毛，毛色越來越淺，觸感比較粗糙，肉墊也會變得乾燥失去彈性。
行為：
年紀較大的貓狗，因為感官逐漸退化，視力和聽力大不如前，會出現行動不便、反應遲緩、不願意玩耍，比以往更愛安靜地趴著，甚至老年痴呆等問題。
普遍來說，7歲開始貓的身體機能就開始走下坡路，會伴隨一些健康問題。譬如7~11歲需要特別注意口腔和糖尿病的問題；11歲之後關節疾病和內科疾病的患病率暴增，約40%的貓會出現腎臟問題……建議按時體檢。
但和人類一樣，貓的生活習慣、被寵愛程度、營養和健康狀況也會影響牠們的狀態和內在「年齡」。害……誰還不是個寶寶了！
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