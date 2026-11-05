貓1歲等於人類7歲？1歲已等同成年　專家教憑生理特徵測實際年齡

生而為人，我有一個很宏大的目標——讓貓貓狗狗活得更健康更長久。但如果你問，貓的年齡相當於人的多少歲？我想大部分人都會說：這還不容易，直接用牠的年齡乘以7就行了。但事實上，這種推斷過於簡單了。



貓的成長節奏和人完全不同，牠們的年齡換算，目前主要參考來源是美國出版的《貓咪生命階段指南》。它將貓生分為了幼齡貓、少年貓、壯年貓、中年貓、年長貓和老年貓，六個階段►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！：

貓的成長節奏和人完全不同，牠們的年齡換算，目前主要參考來源是美國出版的《貓咪生命階段指南》。（theconversation）

也就是說，如果1歲的小貓需要上學的話，是可以直接上高中的。除了這個版本，日本也流行著兩套關於貓年齡的算法：

其一，是由日本獸醫齋藤昭男根據貓生命階段不同以及生育能力設計的。

其一是由日本獸醫齋藤昭男根據貓生命階段不同以及生育能力設計的。（sijimi.homepage45.net）

大概意思是：

1歲=人的20~21歲

2~5歲=貓齡×6+15

6~10歲=貓齡×5+20

11~15歲=貓齡×4+30

16~20歲=貓齡×3+45



其二，是日本京都中央動物醫院提供的：2歲後按照公式「24+（貓的年齡-2）×4」計算，也就是一隻3歲的小貓相當於人類的28歲。那有人就要問了：如果我撿到一隻小貓，應該從何判斷牠的年齡呢？

其二，是日本京都中央動物醫院提供的。（日本京都中央動物醫院）

我們也可以根據一些生理變化來推測：

牙齒 ：

貓也是需要換牙的，差不多從2-3週開始長乳牙，共26顆，會在8周內全部萌出；3-4個月開始換恆牙，共30顆，會在6月齡前全部萌出。

貓也是需要換牙的，差不多從2-3周開始長乳牙，共26顆，會在8周內全部萌出；3-4個月開始換恆牙，共30顆，會在6月齡前全部萌出。（貓與愛的世界提供）

若沒有恆牙，一般年齡小於4個月；若正在換牙，則是4-5個月；若已換好牙且牙齒潔白閃亮，是6-12個月。再往後，就要根據牙垢多少和牙齒的磨損程度、以及牙齒是否鬆動來判斷了……

【延伸閱讀】流浪乳牛貓誤闖絕育現場耀武揚威 獸醫回眸發現下秒慘遭「拆彈」（點擊連結看原文）

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體重：

對幼貓來說，有一個用體重來判斷年齡的小竅門：在正常健康發育下，4個月以下的幼貓體重通常以『每個月增加約1磅（約0.45公斤/450克）』為參考基準。也就是說，約2磅（約0.9公斤）重的小貓大約是2個月大。4個月之後，體重增長速度減緩，但小公貓普遍比小母貓重一些。

眼睛：

動物幼崽的眼睛大多是清澈明亮，水盈盈的。但隨著年齡增長，可能會遇到渾濁發白，暗淡無光的情況。因為晶狀體也會開始老化，嚴重的話，甚至可能患上白內障。

動物幼崽的眼睛大多是清澈明亮，水盈盈的。（貓與愛的世界提供）

毛髮：

貓上了年紀後更容易掉毛，毛色越來越淺，觸感比較粗糙，肉墊也會變得乾燥失去彈性。

行為：

年紀較大的貓狗，因為感官逐漸退化，視力和聽力大不如前，會出現行動不便、反應遲緩、不願意玩耍，比以往更愛安靜地趴著，甚至老年痴呆等問題。

灰色為正常貓咪活動軌跡。（consciouscat.net）

普遍來說，7歲開始貓的身體機能就開始走下坡路，會伴隨一些健康問題。譬如7~11歲需要特別注意口腔和糖尿病的問題；11歲之後關節疾病和內科疾病的患病率暴增，約40%的貓會出現腎臟問題……建議按時體檢。

但和人類一樣，貓的生活習慣、被寵愛程度、營養和健康狀況也會影響牠們的狀態和內在「年齡」。害……誰還不是個寶寶了！

【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】