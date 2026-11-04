橘貓欲起勢攻擊同伴　慘遭濕滑地板出賣　當場滑倒出醜惹網友嘲笑

感覺小貓尷尬起來，真的特別明顯！博主發現家裏的兩隻貓似乎鬧了矛盾要打架，橘貓的架勢已經擺起來了。牠也如預想般主動發起了進攻！



可讓小貓沒想到的是…兩腳獸才拖完地，地板滑得很。然後……橘貓進攻的姿勢很帥，但摔倒的樣子真的很垮哈哈哈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

博主發現家裏的兩隻貓似乎鬧了矛盾要打架，橘貓的架勢已經擺起來了。（抖音@拯救帥哥大隊長）

橘貓：這波我卡了

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圍觀的兩腳獸：

「小貓咪攢了一輩子的面子，這下子全丟完了！」

「顏面盡失，氣勢全無」

「從趾高氣揚的貓咪到低頭顏面盡失只需一個滑倒哈哈哈」

「給橘貓尷尬死了 假裝自己很忙然後跑進房間哭了吧。」

「乳牛貓都笑得幸福者退讓了。」



……

哈哈哈哈，不懂就問：橘貓用的是什麼手法，咋還沒碰到乳牛就摔了呢?

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【本文獲「貓與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：catwithlove】