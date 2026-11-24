一天，網民出去時正準備關門，在門即將關上的瞬間突然被一股洪荒之力直接踹開了……肇事者是家裏的狗狗，牠發現主人出門不帶自己就直接鬧起了脾氣，用這種踹門的方式來表達自己的憤怒：「休想丟下我！！！」



幸好網民關上門多走了兩步，但凡再近一點，這重影這力度，非得被門撞飛不可。一人一狗就這麼一裏一外地對峙着，雖然雙方都沒有開口說話，但也很明確對方的意思。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧

一天，網民出去時正準備關門，在門即將關上的瞬間突然被一股洪荒之力直接踹開了……（抖音＠忘言之殤）

出門不帶狗狗，牠生氣了：

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僵持了一會，網民見牠沒有下一步動作，就試探性地把門關上……沒想到，又被踹開了。他們就這樣來回拉鋸了好幾次，玩起了拉扯遊戲。直到，狗狗直接衝出門外：「要麼你帶我出去玩，要麼把我幹掉，你自己出去玩！」

網民無語：「行行行，好好好，那誰都別出門了吧，就留在家裏待着吧。」據當事人所言，關上門後他和狗狗打了一架，至於結果並不可知。

吃瓜群眾辣評：

「狗：我可不是什麼嬌滴滴的寵物，我有的是力氣和手段。」

「沒說話，但感覺雙方都懂對方什麼意思。」

「要麼一起玩，要麼都不玩，想自己出去玩，讓你門都沒有！」

「門下石頭起到什麼作用？承上啟下的作用，表達了作者的思鄉之情。」

「我家狗之前直接把門拍飛了。」



不得不說，這狗狗表達憤怒的方式真讓人猝不及防啊～哈哈哈！

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