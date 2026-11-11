踢球飛甩拖鞋！金毛幼犬叼鞋失足跌水渠 主人崩潰：昨天才剛洗澡
撰文：狗與愛的世界
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這天，網友帶着自家小金毛出門散步，想要跟牠玩一會兒尋回遊戲，她撿起球一個飛踢，球沒飛遠，拖鞋倒是給踢飛了……該說不說，拖鞋對小狗來說，好似有着天然的吸引力，小傢伙看到後，立馬就跑了過來，把拖鞋給叼走了。
個子太小，拖鞋又太大，小狗走起路來晃晃悠悠的，特別可愛。結果沒想到的是，下一秒，一個沒留神，牠竟然直接就掉進了水渠裏！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
陪狗狗玩反而導致牠跌入水渠：
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網友嚇壞了，只能光着腳趕緊前去營救，但無奈，最終還是沒能阻止小狗掉下去的悲劇。看着渾身髒兮兮的孩子也是直接崩潰，畢竟，這毛孩子昨天才剛洗完澡啊！！！
短片亮點過多，大家真的一個也沒猜中：
「這段短片絕對會爆紅，因為每一幀都出人意料。」
「笑死我了哈哈哈哈，和散文一樣，每個劇情都連接得莫名其妙的~哈哈哈哈！」
「我以為是鞋掉裡面，沒想到是狗狗……」
「你這一期素材都夠別人出三期了。」
「要不你倆能玩一塊兒去呢。」
「球忘了、鞋飛了、狗髒了。」
上一個還沒笑完，下一個笑點就追了上來，太歡樂了~哈哈哈！
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