主人用假狗霸佔飯盆測毛孩反應 哥基被嚇到不敢吃 邊牧一眼看破
撰文：狗與愛的世界
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真的小狗看到「假狗」會有什麼反應呢？於是，有不少寵物博主都開始參與「挑戰」。我最喜歡的情侶博主@冬冬和37 養了一隻哥基和一隻邊牧。他們將「假狗」放在飯盆前假裝吃狗糧，想看看兩隻狗子的反應……
一號選手，哥基「養樂多」：只見牠興沖沖地跑到飯盆前發現不太對勁……圍著假狗繞了一圈，跑到女主人面前尋求幫助；女主人不語，只一味笑嘻嘻地：「多多吃飯~」養樂多發出一些低吼，衝著假狗雷霆小怒，試圖驅趕，可惜對方穩如老狗。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧
哥基：嚇死我了
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無奈之下，牠再次向男主人尋求幫助……求助無果，最終狗子選擇「排隊」哈哈哈哈哈！男主人看不下去，決定助牠一臂之力。
二號選手：邊牧「糖球」：牠同樣興沖沖地跑到飯盆前，看到玩偶，疑惑地繞了一圈，然後就開始低頭吃飯……完全沒有心理壓力，一點不害怕。邊牧：「笑話，真狗假狗我還分不出來嗎？」
吃瓜群眾看熱鬧不嫌事大：
「這不就相當於你去食堂，發現裏面坐滿了紙人，頭貼著盤子不動嘴。」
「代入人類視角，爸爸媽媽叫你吃飯，走到餐桌旁發現有個紙紮人也在吃飯，找爸爸媽媽求助，他們還一臉笑意讓你趕緊吃飯，這不得魂都嚇沒了」
「養樂多在窩囊和生氣之間，選擇了生窩囊氣。」
「哥基：家裏養鬼了，你知不知道？」
「孩子走這兩步給我笑暈了…」
「果然邊牧是邊牧，狗是狗。」
「別說，邊牧的智商可能都在你倆之上。」
嘖嘖嘖，居然全網的人都在想著怎麼為難小狗是吧！不說了，我先去下單了……
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