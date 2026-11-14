拉布拉多走失後緊隨交警寸步不離　乖巧如警犬　網民笑稱自薦當差

在天津，有網友看到一位交警在路邊執勤時身邊站着一隻可愛的拉布拉多。狗狗看起來十分乖巧，也不亂跑，時不時還抬頭討個摸摸……似乎跟交警很熟的樣子。



網友感慨道：「不愧是警犬，好乖啊！可牠怎麼沒牽繩呢？也沒戴胸背帶？」了解後得知，原來牠是一隻走丟的拉布拉多。但看牠對交警寸步不離的樣子，似乎已經提前代入「警犬」的角色了哈哈。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在天津，有網友看到一位交警在路邊執勤時身邊站着一隻可愛的拉布拉多。（抖音@天津政法）

拉布拉多：跟著綠衣服的人就對了

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「哎，等等我，你要去哪啊？」就連交警去處理突發狀況，牠也興高采烈地緊隨其後。這要是被領導看見了，不得破格錄取？！拉布拉多：「不想回家了，很快就有編制了！」

狗狗一臉理所當然的樣子，給吃瓜群眾們逗笑了：

「狗狗的家庭教育挺到位，知道有困難找警察」

「可能孩子真有一個當警犬的夢想。」



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