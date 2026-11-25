哎呀，小狗尷尬的時候也會裝忙！網民家的狗狗見「好朋狗」跟自己穿了一模一樣的衣服，以為是自己的衣服被搶走了，心裏那個氣啊！牠咄咄逼人，瘋狂辱罵……



網民無語，尷尬地賠笑解釋。可狗狗說什麼都不聽，直到網民從包裏掏出了屬於牠的那件小衣服。狗狗明顯愣住了，似乎有些尷尬，有些無地自容，趕緊跑去「好朋狗」主人的身邊蹭蹭，搖著尾巴示好。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧

網民家的狗狗見「好朋狗」跟自己穿了一模一樣的衣服，以為是自己的衣服被搶走了，心裏那個氣啊！（抖音@巴啵巴啵rocky啊）

狗狗也會尷尬到無地自容：

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緊接著牠又開始在地上抓地挖洞，恨不得能有個洞讓自己鑽進去哈哈哈哈！估計這會，狗爪子都能抓出兩房一廳了。之後，牠一直盯著自己的衣服發呆，甚至都不敢跟「好朋狗」對視，估計在想著應該怎麼破冰吧。

反觀「好朋狗」即使被冤枉了，被罵了也完全不還嘴，只一味地躺著……脾氣真是好得很。仔細一看，是邊牧啊，那沒事了，可能單純懶得理。隔著螢幕都替這些狗狗感到尷尬哈哈哈！

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