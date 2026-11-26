最近安徽一則尋狗故事，讓無數養寵人破防了。一場突如其來的車禍，把一場普通的出行，變成了一場跨越千里的「漫長尋親」。



事情發生在安徽，代女士與家人乘車行經安徽廣德高速路段遭遇交通事故，車上4人受傷送院，混亂、撞擊、破碎的聲響，嚇壞了車裏的小狗 ，趁着慌亂，受到巨大驚嚇的小狗竄出車外，一頭扎進路邊草叢，就此消失在茫茫車流之中。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一場突如其來的車禍，把一場普通的出行，變成了一場跨越千里的漫長尋親。（抖音@開心呱呱樂）

主人找到狗狗的時候忍不住哭了出來：

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事故第二天，代女士，身體還沒有恢復，就已經開始為尋回愛犬四處奔波。銅陵到廣德，單程近200公里。25天時間裏，她不顧身上的傷痛，前後8次往返兩地，總里程逾3,000公里。

為了找回愛犬，代女士冒雨穿梭在高速周邊村鎮，到處張貼尋狗啟事；在社交平台發布二十多條尋狗影片，一遍遍訴說小狗的特徵，懇求網民幫忙轉發擴散線索。

無數個夜晚輾轉難眠，一閉上眼就會腦補狗狗挨餓受凍、躲避車流的模樣。親友勸她放棄，可代女士始終抱着一絲希望：牠一定還在某個角落，等着我來接牠回家。茫茫野外，尋找一隻受驚流浪的小狗，難如大海撈針。好在網絡的善意不斷匯聚，很多陌生網民幫忙轉發，還有當地熱心市民持續留意周邊動靜。

終於，皇天不負有心人，走失整整25天之後，在熱心人的協助下，代女士找到了在外流浪多日的愛犬。重逢的瞬間，主人緊緊抱住失而復得的小狗，痛哭不止。

在外漂泊許久的小傢伙，也終於重新回到了屬於自己的溫暖懷抱。這條新聞衝上熱搜，萬千網民為之淚目：這是人和毛孩子之間，最動人的雙向奔赴！

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很多人不理解，為什麼有人願意為一隻小狗，投入時間、金錢，不顧疲憊反覆奔波？因為對於我們而言，寵物的一生很短。牠把全部的信任與一生交付給你，危險來臨的時候，主人，就是牠全部的歸宿。

世界上有千千萬萬小狗，但屬於你的那一隻，獨一無二。願每一份真心都不被辜負，願所有走丟的毛孩子，都可以平安回家。

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