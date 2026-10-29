狗狗亂拉屎遭阿媽拴繩懲罰　飼主心疼返家看傻：罰了等於沒罰

網友外出時收到了媽媽的訊息，說狗狗在家亂拉屎，就把牠拴了起來。讓她心疼不已，但母命不可違，再加上狗狗有錯在先，網友也沒敢說什麼，只是加緊了步伐，想早點回去安慰安慰狗狗。



果然，一回家就看到牠可憐兮兮地坐在門口，脖子上套着鎖鏈，網友眼淚都快掉下來了……結果下一秒，她的眼淚就風乾了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

一回家就看到牠可憐兮兮地坐在門口，脖子上套着鎖鏈，網友眼淚都快掉下來了……（抖音＠大壯只是有點壯）

狗狗拴繩仍然自由哈哈哈哈：

+ 3

仔細一看，這個繩子未免也太太……太長了吧哈哈哈！老母親用的繩子是一段一段拼接的，長度直接能拴出兩里路。從家裏的走廊到客廳，從客廳到露台……就拴了，又好像沒拴？！

吃瓜群眾看熱鬧不嫌事大：

「奶奶原來只是擔心牠把屎拉到別人家裏。」

「浙江的狗狗為什麼拴到我安徽省？」

「拴出二里地。」

「奶奶：夠了夠了，再長又要去我房間拉屎了。」

「狗：裝飾品罷了～」



……

嚴重懷疑，拴到這裏可能是因為媽媽沒找到多餘的繩子，要不能更長！隔輩親原來是真的，母親這份嘴硬心軟的寵溺，令人哭笑不得！

【延伸閱讀】狗主突發奇想睡狗窩將牀讓給狗！狗仔嚇到睡不著 網笑：驚要返工（點擊連結看原文）

+ 2

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】