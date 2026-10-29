狗狗亂拉屎遭阿媽拴繩懲罰 飼主心疼返家看傻：罰了等於沒罰
撰文：狗與愛的世界
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網友外出時收到了媽媽的訊息，說狗狗在家亂拉屎，就把牠拴了起來。讓她心疼不已，但母命不可違，再加上狗狗有錯在先，網友也沒敢說什麼，只是加緊了步伐，想早點回去安慰安慰狗狗。
果然，一回家就看到牠可憐兮兮地坐在門口，脖子上套着鎖鏈，網友眼淚都快掉下來了……結果下一秒，她的眼淚就風乾了！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
狗狗拴繩仍然自由哈哈哈哈：
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仔細一看，這個繩子未免也太太……太長了吧哈哈哈！老母親用的繩子是一段一段拼接的，長度直接能拴出兩里路。從家裏的走廊到客廳，從客廳到露台……就拴了，又好像沒拴？！
吃瓜群眾看熱鬧不嫌事大：
「奶奶原來只是擔心牠把屎拉到別人家裏。」
「浙江的狗狗為什麼拴到我安徽省？」
「拴出二里地。」
「奶奶：夠了夠了，再長又要去我房間拉屎了。」
「狗：裝飾品罷了～」
……
嚴重懷疑，拴到這裏可能是因為媽媽沒找到多餘的繩子，要不能更長！隔輩親原來是真的，母親這份嘴硬心軟的寵溺，令人哭笑不得！
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