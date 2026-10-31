依狗狗央求拋鞋落水　毛孩嫌水冷拒絕跳水叼回　飼主無奈赤腳回家

這天，博主帶自家狗狗去河邊散步，突然，小傢伙開始狂吠不止，並用眼神瘋狂示意。她一眼就看穿了孩子的想法，知道牠是想要玩尋回遊戲，讓自己把鞋子扔到水裏，再游泳去撿。



博主特別無奈，反覆表示現在天氣太冷了，不能下水，頻頻拒絕。結果下一秒，狗狗就趁機把鞋子叼走，做出了預備的姿勢。看着孩子期待的目光，博主為了不當一個掃興的家長，還是勉強地把鞋子扔了下去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，博主帶自家狗狗去河邊散步，突然，小傢伙開始狂吠不止，並用眼神瘋狂示意。（抖音@于鬧鬧）

狗狗：你說得對 水有點冷

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可沒想到的是，狗狗卻反悔了……小傢伙趴在岸邊的石頭上用腳測試水溫，眼神緊緊盯着水中的鞋子。或許是感受到了冰涼的河水，牠死活都不肯下去撿，只能對着鞋子無能狂吠……

博主是又氣又想笑，反覆催促狗狗下水把鞋給自己撿回來。牠雖然反覆挪換位置，露出了一個尷尬笑容，但最終還是沒有下去……「是有點涼哈...」就這樣，鞋子慢慢隨着水流飄走，越來越遠。

博主只能無奈的光着腳，牽着狗狗回家，心裏的無語簡直溢出了螢幕……吃瓜群眾一整個爆笑：

「狗：我是天真，你是無鞋。」

「這個時候就牠給一腳，讓牠知道人不是好忽悠的。」

「狗：你是對的，這水拔涼！」

「狗子：嘿嘿，我之前太激動了，能不能現在不跳了～」

「扔吧！指定給你撿，騙你是狗！」

「你倆加起來剛好等於一個歌手（伍佰）。」



誰扔的誰撿，沒毛病啊哈哈哈哈！

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