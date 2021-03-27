寵物熱話｜極度怕狗可能是患上「恐犬症」？教你兩招判斷是否恐犬

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-03-27 08:02

狗狗是大部分人覺得可愛、喜歡飼養的寵物，狗展現的忠心耿耿、熱情或開心時搖尾巴的動作，總是特別療癒，但並非每個人都是如此，事實上，有些人對狗可是避之唯恐不及，今天就來了解「恐犬症」（Cynophobia）這種專有名詞，本文將為您解析恐犬症的原因、症狀、與單純不喜歡狗的差別在哪裡、以及可能的治療方式。 文：于承宇 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

為什麼人會怕狗

每個人身邊多多少少都有怕狗的朋友，造成他們怕狗的原因可能各不相同，有些人是來自於小時候被狗咬的陰影，或是看到別人被狗咬而心生恐懼，這些原因其實也是引發恐犬症的因素之一，但這並不是主要原因，雖然目前仍無確切的研究能指出恐犬症的真正原因，然而，多數學者認為可能跟先天遺傳有所關聯，假如您的親戚或家屬有恐懼症的病史，您罹患恐犬症或是其他恐懼症的機會也會提高。

▼恐犬症跟單純怕狗不同？（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

恐犬症如何治療

不喜歡狗的人不在少數，但大多數的情況下，如果他們處在有狗的環境，只要保持一定的距離，還是能不被恐懼或厭惡的感覺過度影響，但是恐犬症發作時，若症狀影響日常生活，甚至因為好朋友家中養了狗，開始不願意到他家作客，也許您可以考慮以下3種方式，試著克服對狗的恐懼：

1. 暴露療法（或稱減敏感治療法）：屬於認知行為療法的一種，在治療師的輔助下，帶領患者進入存在著懼怕事物的情境。在一項關於使用暴露療法治療恐犬症的研究中，有些患者接觸了，繫著韁繩的真實犬隻，另一組別則在腦海中想像自身與狗相處的情境，結果顯示，2種方式都有效改善了患者的怕狗程度，不過真實接觸的組別的成效仍稍高出一些。即便如此，透過想像的方式，可以讓一些恐犬症較為嚴重的患者，更容易踏出治療的第一步。

2. 藥物治療：雖然暴露療法相當有效，但是部分患者可能仍需要透過β受體阻斷劑（β-blockers）或是鎮靜劑，來降低患者在懼怕時，飆升的腎上腺素導致心跳加速、顫抖、血壓上升等情況，讓治療的過程能夠更加順利。

3. 足夠的決心：就像前面所提到的暴露療法一樣，如果患者自己有足夠的動機與毅力，也能自己在家利用想像的方式，嘗試自行克服對狗的恐懼。當然由於沒有專業人員陪同，建議不要跳級挑戰，直接接觸狗，以免患者一下被恐懼感壓垮而崩潰，或是狗狗不受控而咬人，使得恐犬症的治療不僅回歸原點，甚至因此惡化。

【相關文章：狗狗喜歡抱大腿、吃嘔吐物？解答7個狗狗奇怪行為的背後原因（按圖預覽）】

+ 9 + 9 + 9

延伸閱讀：

人類最好的朋友～養狗狗的7大好處

4種懼高症治療方法！讓您高處不發寒

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：汪星人竟變夢靨？恐犬症不只單純怕狗】